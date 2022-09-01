Rum tarafı, Türk mermerleriyle doldu

Rum tarafında benzin istasyonlarından sonra şimdi de mermer ve mozaik sektörü, Türkiye’den fayans, mermer ve granit ithal ediliyor olmasının kendilerine zarar verdiğinden yakınıyor





Rum Mermer ve Mozaik sektörü, Güney Kıbrıs’a KKTC ve Yunanistan üzerinden, meşru yollarla Türk mermeri ithal ediliyor olmasından şikâyetçi. En çok da Kıbrıslı Türklerin Güney’de dükkân ve teşhir salonu açma ihtimalinden kaygılanıyorlar.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros “Ülke Türk Mermeri Doldu” başlığıyla manşete çektiği haberinde, benzin istasyonlarından sonra şimdi de mermer ve mozaik sektörü mensuplarının, Türkiye’den fayans, mermer ve granit ithal ediliyor olmasının kendilerine zarar verdiğinden yakındığına dikkat çekti.

Habere göre sektör mensupları, Yeşil Hat Tüzüğü tahtında ithal edilen fayans, mermer ve granit ürününden KDV (yüzde 19) alınmadığı, KKTC ve Türkiye’de işçiliğin de Güney’e göre çok ucuz olduğu için “haksız rekabet koşulları yaratıldığını” savunuyor.

Gazeteye konuşan Rum Mermer ve Mozaik sektörü başkanı Yorgos Mitsiyorgis, Türkiye menşeli ürünlerin KKTC’ye, ardından da KKTC’de üretilmiş gibi gösterilerek Yeşil Hat üzerinden, Yunanistan’ın Türkiye’den ithal ettiği bu tür ürünlerin de Yunan malıymış gibi Güney Kıbrıs’a ihraç edildiğini söyledi.

Beşparmaklar’dan elde edilen ve iyi kalitede addedilen malzemenin mermerle sınırlı kaldığını ve Rum tarafında muadili üretiliyor olmasına rağmen okullara döşendiğini ve genellikle yapı malzemesi olarak kullanıldığını belirten gazete, şu vurguyu yaptı:

“Mermer ve mozaik fabrikası sahiplerinin en büyük kaygısı (bu aşamada) öteki tarafla yapılan alışveriş değil, Kıbrıslı Türklerin gerek şahsen gerek işbirliği yaptıkları kişiler aracılığıyla (Güney) Kıbrıs’ta dükkân açma ihtimalidir. Böyle bir şey daha büyük zarar verecek. Özellikle de her isteyenin, karşı tarafa geçmesine gerek kalmadan gezebileceği teşhir salonları açarlarsa.”

Gazeteye göre Mitsiyorgis, Yeşil Hat Tüzüğü gereği KKTC’den Güney’e geçen emtiadan KDV alınamayacağından hareketle ticari malın Güney’deki alıcısından KDV alınmasını önerdiklerini ancak başvurdukları yetkililer ve siyasi partilerden “bir şey yapamayız” cevabı aldıklarını da söyledi.

