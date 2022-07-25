Rum tarafı müzakerelerin başlamasına iki şart koştu

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i temsilen katıldığı bir anma töreninde yaptığı konuşmada müzakerelerin başlaması için Kıbrıs MEB’indeki Faaliyetlerin Durdurulması ve İki Devlet Tezinin Terk Edilmesi” şartlarını koştuğu bildirildi

Rum tarafı, Kıbrıs müzakerelerine başlamak için Türkiye’nin, Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine, kapalı Maraş’taki açılımlara son verilmesini ve iki devlet tezinin terk edilmesini şart koşuyor.

Haravgi gazetesine göre Rum Başkanlık Basın Ofisi Müdürü Andreas Yosif, dün düzenlenen ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i temsilen katıldığı bir anma töreninde yaptığı konuşmayı okurlarına, “Müzakerelere Başlama Şartı… Kıbrıs MEB’indeki Faaliyetlerin Durdurulması ve İki Devlet Tezinin Terk Edilmesi” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Habere göre Anastasiadis’in “müzakerelere, Crans Montana’da kaldığı yerden başlamaya hazır ve kararlı olduğunu” defalarca dile getirdiğini kaydeden Yosif, şöyle devam etti:

“Ancak şunu da belirtmek gerekir ki Türkiye Kıbrıs MEB’indeki ve Maraş’ın kapalı bölgesindeki kışkırtıcı faaliyetlerini durdurmadan ve taksimci iki devlet çözümü tehditlerinin çıkmaz yolu terk edilmeden müzakereler yeniden başlayamaz.”

Aynı gazete, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu da katıldığı bir anma töreninde Kıbrıs sorununun daha önce hiç olmadığı kadar kötü bir aşamada bulunduğuna dikkat çekerek Türkiye’nin, uzayıp giden çıkmazdan yararlanarak taksim hedefini hayata geçirmeye devam edeceğini” savundu.

Doğu Akdeniz ve kapalı Maraş’taki faaliyetlerini pasifçe izlemek yerine hareketlerin inisiyatifini almaları gerektiğini de söyleyen Stefanu, “Kıbrıs trajedisine nasıl ulaştığımızı hatırlamalıyız. Tarihi gerçekleri korumalıyız çünkü geleceğe giden yolu çizen doğru öğretileri ancak geriye gittiğimizde anlayabiliriz. Tarihini unutan halklar trajedilerin yeniden yaşamaya mahkûmdur” ifadesini kullandı.

