Rum tarafı iki yeni sınır kapısının birlikte açılmasını istiyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in New York’ta yapılan görüşmede de gerek BM Genel Sekreteri Guterres’e gerek de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a “Mia Milia’da” (Haspolat) tek başına tek bir sınır kapılması açılmasının söz konusu olmadığını söylediği bildirildi

Ara bölge boyunca yeni geçiş kapıları açılması konusunun New York’ta gerçekleştirilen gayri resmi üçlü yemek ve görüşmenin sonrasında iki tarafın görüşmelerinin merkezinde bulunduğu ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi “Mia Milia (Haspolat) Tek Başına Açılamaz” başlıklı haberinde Rum kesiminin “Mia Milia” (Haspolat) sınır kapısının tek başına açılamayacağını ifade ederek, bunun başka bir geçiş noktasının açılmasıyla birleştirilmesini istediğini yazdı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in New York’ta yapılan görüşmede de gerek BM Genel Sekreteri Guterres’e gerek de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a “Mia Milia’da” (Haspolat) tek başına tek bir sınır kapılması açılmasının söz konusu olmadığını söylediğini öne süren gazete, bunun “Haspolat artı başka bir geçiş noktası” şeklinde olacağını ve bu durumda da Rum kesiminin önerisinin ya “Kokkina” (Erenköy) ya da “Piroi” (Gaziler) bölgesiyle alakalı olduğunu anımsattı.

Gazete Hristodulidis’in bilindiği üzere New York’ta masaya, Lefkoşa surlar içinde yalnızca yayalar için bir geçiş noktası daha açılmasını koyduğunu da anımsattı.

Rum kesiminin müzakerecisi Menelaos Menalau’nun da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın özel temsilcisi Güneş Onar’la yaptığı görüşmelerde bu tezi yinelemeye özen gösterdiğini kaydeden gazete, Rum kesiminin geçiş noktaları açılması konusunda kesinlikle “tek başına Mia Milia (Haspolat) değil”, “Mia Milia (Haspolat) artı başka bir geçiş noktası” yaklaşımının gerek BM gerek de Türk tarafınca idrak edilmiş göründüğüne işaret etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın gerek New York’taki üçlü görüşmede gerek de konunun ele alındığı başka aşamalarda Haspolat’taki geçiş noktasının açılmasının iki tarafı da memnun edeceğini söylediğini aktaran gazete, Rum kesiminin ise bu görüşü kabul etmediğini ve Haspolat’taki geçiş noktasının açılmasının Türk tarafına faydasının daha büyük olduğunu düşündüğünü iletti.

“Elde ettiği bilgilere” dayanarak Haspolat’ta yeni bir geçiş kapısı daha açılmasıyla KKTC’ye gidiş ve dönüşlerin Ay. Demet (Metehan) sınır kapısıyla aynı seviyelerde olacağının tahmin edildiğini öne süren gazete, elindeki son bilgilere dayanarak Metehan kapısından yıllık geçişlerin bir buçuk milyon civarında olduğuna işaret etti.

Gazete, Kıbrıs Rum tarafındaki kaynaklara dayanarak, KKTC’yi ziyaret eden Rumlardan ötürü bunun KKTC ekonomisi açısından önemli bir avantaj anlamına geldiğini de ileri sürdü.

Kıbrıs Türk tarafının geçmişte olduğu gibi bu durumda da Kıbrıs Rum tarafının istediği iki geçiş noktasından birinin açılmasına "Türk Ordusunun itiraz ettiğine gönderme yaptığını" iddia eden gazete, ilk noktanın “Piroi’de” (Gaziler) olduğunu ve Athineu’dan (Kiracıköy) Eğlence’ye kadar olan eski Larnaka-Lefkoşa yoluyla alakalı bulunduğunu belirtti.

Diğer geçiş noktasının ise “Kokkina” (Erenköy) bölgesinde olacağını kaydeden gazete, "Türk Ordusunun bu iki noktayla ilgili itirazlarının farklı olduğunu", ancak bu itirazların bir anlaşmaya izin vermeyecek derecede bulunduğunu öne sürdü.

Haberde Rum kesiminin Kıbrıs Türk tarafının yeni geçiş noktaları açılması için bir anlaşmaya varılmasına izin verecek bir hamlede bulunmasını ihtimal dışında bırakmadığı da ileri sürüldü.

Şu ana kadar yeni geçiş noktaları açılması konusunda herhangi olumlu bir gelişme ortaya çıkmadığını kaydeden gazete, böyle bir gelişmenin BM’nin hem liderler düzeyinde bir görüşme yapılması hem de çok taraflı görüşmeyle ilgili bir sonraki hamlelerini etkileyeceğini ifade etti.

Gazete, BM Genel Sekreteri'nin Yardımcısı Rosemary Dicarlo’nun adaya yapacağı bir sonraki geziye hazırlanmak için, sınır kapıları konusunda bir gelişmeyi göz ardı etmediğini de ekledi.