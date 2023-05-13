“Rum tarafı hâlâ müzakere masasında”

Rum Sözcü Letimbiotis, Rum tarafının hâlâ müzakere masasında olduğunu, Kıbrıslı Türklerin de müzakere masasına geri dönmelerini istediklerini söyledi ve Kıbrıs sorununa çözüm bulunabileceğinden emin olduklarını belirtti

Güney Kıbrıs'ın Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Kıbrıs sorununa müzakere yoluyla çözüm bulunabileceğine inandığını belirtti ve “Kıbrıs Rum tarafının hâlâ müzakere masasında olduğunu” söyledi.

Letimbiotis Kıbrıs Haber Ajansı’na verdiği demeçte; “Kıbrıslı Türklerin de müzakere masasına geri dönmelerini istediklerini, Kıbrıs sorununa kalıcı bir çözüm bulunabileceğinden emin olduklarını” savundu.

Kongre çerçevesinde birçok kongre üyesi ve senatörle temaslar gerçekleştiren ve Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs sorununa ilişkin atacağı adımlar hakkında bilgilendirmede bulunan Letimbiotis, “temasları sonrasında ABD ve Kıbrıs arasındaki mükemmel ilişkilerin daha da geliştirilmesi yönünde niyetler gözlemlediğini ve tıpkı Yunanistan gibi Kıbrıs’ın da Akdeniz’de kayda değer bir müttefik olduğunun aşikar olduğunu” öne sürdü.

AB’nin müzakerelere daha etkin müdahil olması konusuna ilişkin ise Letimbiotis, “Rum hükümetinin birincil hedefinin bu olduğunu ve ilk olarak Rum Yönetimi Başkanı’nın temaslarını gerçekleştirmesi gerektiğini” vurguladı.

Letimbiotis, bir soru üzerine ise, Türkiye’deki seçimlerin gerçekten bir dönüm noktası olduğunu ancak kendilerinin, seçimlere kadarki dönemde olduğu gibi seçimlerden sonraki dönemde de, uygun zemini hazırlamak adına temaslar gerçekleştirmeyi sürdüreceklerini sözlerine ekledi. Letimbiotis, Türkiye ve Yunanistan’daki seçimler sonrasında Kıbrıs’ta müzakerelerin yeniden başlaması için gerekli koşulların oluşmasını umut ettiklerini de vurguladı.

