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“Rum tarafı, diyaloğa başlamaya hazır”

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DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, Kıbrıs sorunuyla ilgili bilgilendirme yapmak amacıyla büyükelçilerle başlattığı görüşme turları çerçevesinde dün, İsrail Büyükelçisi Oren Anolik ve Çin Büyükelçisi Liu Yantao ile bir araya geldiği bildirildi.

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“Rum tarafı, diyaloğa başlamaya hazır”
Fileleftheros gazetesi, DİSİ’den yapılan açıklamaya göre Neofitu’nun büyükelçilerle yaptığı görüşmede Rum tarafının, Kıbrıs sorununun çözümü için uzlaşılmış zeminde diyaloga yeniden başlamaya hazır olduğunu dile getirdiğini yazdı.
Haberde, Neofitu’nun büyükelçilere milli davadaki son gelişmeler hakkında bilgi verdiği kaydedildi.
Gazete devamla, Neofitu’nun hayatını kaybeden Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli için açılan taziye defterini imzaladığını yazdı.
Habere göre Neofitu, Sassoli’nin trajik kaybından dolayı üzüntüsünü dile getirerek, ailesine taziyelerini iletti.
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