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Rum Sayıştay’ın görevden alınmasına protesto

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AKEL, Sayıştay Başkanı'nın mahkeme kararıyla görevden alınmasını, Rum Başkanlık Sarayı önünde protesto etti

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Rum Sayıştay’ın görevden alınmasına protesto
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Güney Kıbrıs'ta Sayıştay Başkanı Odysseas Mihailidis’e Yüksek Anayasa Mahkemesi kararıyla görevden el çektirilmesi, önceki gün Rum Başkanlık Sarayı önünde protesto edildi. AKEL tarafından organize edilen eyleme Ekologlar Hareketi ve EDEK de katıldı ancak EDEK, “maksadı ve içeriği ihlal edildi” gerekçesiyle eylem alanını terk etti.

Güney'de yayımlanan Fileleftheros ve diğer gazeteler, “Sayıştay Başkanı’na görevden el çektirilmesini ve yolsuzluk sistemine karşı çıkmak” için AKEL önderliğinde kalabalık bir kitlenin önceki gün saat 16.00’da Başkanlık Sarayı önünde toplandığını yazdı.

Habere göre eylemde “balık baştan kokar, yolsuzluğa ve suçların gizlenmesine müsamahamız yok”, “devleti ve demokrasiyi savunuyoruz”, “Odyssea, onların çarpık zihinleri için çok otoriterdin”, “Yozlaşmış hükümet, yozlaşmış başsavcı ve yargıçlar hemen gidin”, Başsavcı İstifa” ve “ayıp” yazılı dövizler taşındı.

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