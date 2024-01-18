Rum savcının aracını yaktılar

Baf’ta cumhuriyet savcısının aracı kundaklandı. Kundaklama sonucu çıkan yangın, park yerindeki iki araca daha sıçradı. Olayın ardından Rum savcılar mahkemelerde boykot başlattı

Baf’ta önceki akşam cumhuriyet savcısının aracı kundaklandı. Cumhuriyet savcısının aracı, önceki akşam saat 21.30 sularında, yanıcı madde dökülerek kundaklandı. Savcı’nın aracı, oturduğu apartmanın park yerindeydi. Kundaklama sonucu çıkan yangın, park yerindeki iki araca daha sıçradı. Savcının aracı tamamen yandı, diğer iki araçta ağır hasar meydana geldi.Aracı kundaklanan Cumhuriyet savcısının eşinin Baf Polis Müdürlüğü Narkotik Şube Amiri olması nedeniyle Rum polisi, saldırının faillerinin, cumhuriyet savcısının ya da eşinin yürütmekte olduğu davalarla ilgili kişiler olabileceğine inanıyor.Önceki akşamki saldırı, bir ay içerisinde Baf’ta savcılara yönelik düzenlenen ikinci saldırı oldu. Geçtiğimiz Aralık ayında başka bir savcının evine bombalı saldırıda bulunulmuş, evin önüne yerleştirilen tahrip gücü yüksek bombanın patlaması sonucu savcı hafif yaralanmıştı.SAVCIULAR BOYKOT BAŞLATTIBaf’ta savcının aracını yakılması üzerine bütün mahkemelerde görev yapan 50 Rum cumhuriyet savcısı, bir günlük boykot başlattı. Rum Başsavcı, saldırı üzerine dün sabah Rum Yönetimi Başkanı ve Polis Genel Müdürü ile görüştü.Baf’ta önceki akşam Baf cumhuriyet savcısının aracına yapılan saldırı üzerine, bütün mahkemelerde görev yapan 50 cumhuriyet savcısı, saldırıyı iş boykotu ile protesto etti. Boykot nedeniyle birkaçı ağır ceza davası olmak üzere, kaza mahkemelerindeki bütün davalar ertelendi.Başsavcı önceki akşamki olay üzerine dün sabah Başkanlık Sarayı’na giderek Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le ve Polis Genel Müdürü ile görüştü. Başsavcılıktan acil bir açıklama yayımlanarak Baf cumhuriyet başsavcısına yapılan saldırı, hukuk devletine, Hukuk Dairesi’ne ve adalete yapılmış bir saldırı olarak nitelendi.