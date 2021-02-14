Rum polisinden göstericilere orantısız güç

Rum Hükümeti’nin pandemiyi yönetmedeki başarısızlığını ve yolsuzluk olaylarını protesto etmek isteyen 23 sivil toplum örgütü ile bazı vatandaşların, gerçekleştirdiği eylemde çıkan olaylarda eylemcilerin polislere portakal ve taş attıkları; polisin ise göz yaşartıcı bomba, tazyikli su ve orantısız güç kullanarak eylemcileri dağıtmaya çalıştığı ifade edildi

Lefkoşa Rum Kesimi’nde dün, devlet otoritesini protesto etmek isteyen vatandaşlara karşı polisin orantısız güç kullandığı bildirildi.Sigmalive’de yer alan haberde, Rum Hükümeti’nin pandemiyi yönetmedeki başarısızlığını ve yolsuzluk olaylarını protesto etmek isteyen 23 sivil toplum örgütü ile bazı vatandaşların, “pandemi döneminde eylem yapmanın yasak olması nedeniyle eylemi önlemeye çalışan polislere itiraz ettikleri ve olayların giderek büyüdüğü” belirtildi.Çıkan olaylarda eylemcilerin polislere portakal ve taş attıkları; polisin ise göz yaşartıcı bomba, tazyikli su ve orantısız güç kullanarak eylemcileri dağıtmaya çalıştığı ifade edildi.Polisin kullandığı orantısız güç nedeniyle yaralanan vatandaşlar da olurken, 10 kişi tutuklandı, 6 kişiye de ceza kesildi.Öte yandan Dialogos web sayfasında yer alan habere göre ise, polisin orantısız güç kullandığına dair medyada yer alan fotoğraf ve videoların ardından tepkiler çığ gibi büyürken, Rum Polisi Genel Müdürü Stelios Papatheodoru da, polisin orantısız güç kullanıp kullanmadığına dair soruşturma başlatılması talimatını verdi.AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ise, sosyal medya hesabından “Bakan ve Polis Genel Müdürü’nün bugünkü protesto eyleminde baskı ve şiddet kullanılması konusunda hangi talimatlar verildi? Gördüklerimiz kabul edilemezdir” şeklinde paylaşım yaparak, olaylara tepki gösterdi.Bu arada, dün akşamüzeri Limasol’da da bazı olaylar yaşandı. Maskeli bir grup şahıs, AEL taraftar topluluğu SYFAEL’in binasına taş ve sis bombası atarak kaçtı. Binada hasar meydana gelirken, polis eylemi gerçekleştiren kişileri tespit etmek için soruşturma başlattı.