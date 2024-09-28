Rum polisi Metehan Geçiş Kapısı’nda Türkiye’den gelen 222 kilo gıdaya el koydu

Metehan Geçiş Kapısı’nda, Türkiye’de üretilen ve paketlenen 222 kilo gıda ürününe Rum gümrükçüler tarafından Yeşil Hat Tüzüğü’ne aykırı olduğu gerekçesiyle el konulduğu bildirildi.

Alithia gazetesi, önceki gün yapılan kontrollerde bir araç içerisinde 144 kilo bulgur ile 48 kilo pirinç, ikinci bir araçta ise 2,5 kiloluk 12 poşet içerisinde 30 kilo donmuş patates tespit edildiğini yazdı.

Haberde, araç sahiplerine ceza kesildiği ifade edildi.

