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Rum polisi, Maria’yı arıyor

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Rum polisi, Maria’yı arıyor
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Rum polisi, yasa dışı silah ve patlayıcı madde tasarrufu, silah taşıma, terör ve diğer suç faaliyetlerinde bulunmaktan aradığı 34 yaşındaki Maria Andreu isimli kadınını bulmak için dün halktan yardım istedi.
Güney’de bütün internet gazeteleri, Rum polisinin paylaştığı Maria Andreu’nun fotoğrafını yayımladı ve yardım çağrısını haber yaptı.
Maria Andreu’yu önceki gün Larnaka’da yakalamaya çalışan Rum polisi, önceki günkü kovalamacada elinden kaçırdığı Maria Andreu hakkında bilgisi olanların en yakın polis karakoluna giderek veya ihbar hattını kullanarak bilgi vermesini istedi. 

 
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