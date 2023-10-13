Rum polisi dijital sisteme geçiyor

Rum polisinin, 2020-2025 reorganizasyon planı çerçevesinde 2024 Ocak ayı itibarıyla polis sistemlerinin dijitalleştirilmesine gidileceği bildirildi.

Fileleftheros’un haberine göre "Digipol" sisteminin (polis sistemlerinin dijitalleştirilmesi) hayata geçirilmesiyle vatandaş dijital ortamdan sicil belgesi ve kendileriyle ilgili konular hakkında bilgi alabilecek. Trafik kazalarıyla ilgili polis raporlarının da yayımlanacağı dijital ortama vatandaşlar şikâyette bulunabilecek.

Polisin 2020-2025 reorganizasyon takviminin öngördüğü 4 adımın ilkinde Narkotik Şube altında faaliyet gösteren Bilgi Yönetimi ve Değerlendirme Birimi ile eski Bilgi Toplama Ofisi’nin (GSP) özerkleştirilmesi hedefleniyor. Rum Polisi Çevik Kuvveti (MMAD) altında faaliyet gösteren mevcut Toplumsal Olaylara Müdahale birimine 6 Kasım tarihine kadar her biri 22 kişiden oluşacak iki yeni toplumsal olaylara müdahale timi eklenmesi; Kasım ayının ilk yarısında Polis Yabancılar ve Muhaceret Şubesi’ne kaçak mültecilerin ülkelerine geri gönderilmesi operasyonları için personel takviyesi yapılması; Üniformalı polislerin sahada çalışan 24 şubede değerlendirilebilmesi için merkez ofislerdeki masa başı işleri yapacak sivil personel alınması planlanıyor.

