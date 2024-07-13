Rum polisi Alman Künzel’i, Esentepe’de emlak satışına aracılık ettiği gerekçesiyle tutukladı

Güney Kıbrıs’ta Ewa Isabella Künzel (49) adlı kişinin Esentepe’de inşa edilen konutların Almanya’da satışı için aracılık yapmak suçlamasıyla pazar günü tutuklandığı haber verildi.

Güney Kıbrıs’taki havalimanlarından birinde yakalandığı anlaşılan Künzel hakkında pazartesi günü 4 gün tutuklama emri alındığı, dün de tutukluluk halinin 7 gün daha uzatıldığını yazan Rum basını, Almanya vatandaşı Künzel’i sorgulayan Rum polisinin, KKTC’deki eski Rum malı satışlarıyla ilgili yeni veriler elde edildiğini aktardı.

Politis “Bavulu Veri ve Kanıtlarla Dolu… Alman Aracı Tarafından Kıbrıs Rum mallarının Gaspıyla İlgili Yeni Büyük Davanın Düğümü Yavaş Yavaş Çözülüyor” başlığıyla manşete çekti

Habere göre Rum polisi Künzel’in bagajında Esentepe’de inşaatı süren bazı sitelerdeki konutlara dair satış sözleşmeleri, halen yapmış olduğu satışlardan aldığı komisyonlar, emlak komisyonculuğu yapmak üzere kurduğu kendi şirketi Vepa Immobilen’in web sitesinde satışa sunulan konutların reklam edildiği video ve fotoğraflar, inşaat işiyle uğraşan özel ve tüzel kişiliklerle ilgili belgeler, sitelerden daire satın alanların ve müstakbel müşterilerinin isimleri, taşınmazlarla ilgili havadan çekilmiş fotoğraflar ve diğer malzeme buldu.

Gazetenin aktardığına göre Künzel Rum polisine ifadesinde, KKTC’de sürekli yaşayan Alman arkadaşlarının teşviki ile kendisinin de “Olive Trees Project” sitesinden bir daire satın aldığını ve 6 daireyi de web sitesinde reklam ederek satışına aracılık yapmak üzere sözleşme yaptığını anlattı.

Künzel’in, satışına aracılık ettiği malların eski Rum malı olduğunu bilmediğini söylediğini aktaran gazete Rum polisinin, Rum Girne Kaza Tapu Dairesinden, Esentepe’de inşa edilen ve edilmekte olan sitelerin eski Rum malları üzerine yapıldığı bilgisi aldığını yazdı.

Habere göre, Rum polisi Künzel’in Almanya’daki banka hesaplarının, özellikle Esentepe’deki sitelerden yaptığı satışlar karşılığında aldığı komisyon paralarıyla ilgili araştırılması için Alman makamlarına “Avrupa araştırma emri” talebinde bulunacak. Rum polisi ayrıca Rum Tapu Dairesi’nden Künzel’in Güney Kıbrıs’ta gayrı menkul satın alıp almadığı bilgisi talep edecek.

