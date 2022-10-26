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Rum polis mülteci kaçakçılığından tutuklandı

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Rum polis mülteci kaçakçılığından tutuklandı
Güney Kıbrıs’a düzensiz mülteci taşıma olayına karışan bir Rum polisinin tutuklandığı belirtildi.
Politis gazetesi manşetten verdiği “İşgal Altındaki Topraklardan Düzensiz Mülteci Taşıyan Polise Kelepçe” başlığıyla manşetten verdiği haberinde, polis içerisindeki dolandırıcılık-yolsuzluk faaliyetlerini araştıran Polis İç Denetim Birimi’nin, "KKTC’den Güney Kıbrıs’a düzensiz göçmen taşınması olayına karıştığı" gerekçesile bir polisi mahkeme kararıyla tutukladığını yazdı.
Görev yeri Lefkoşa olan polisin, sık sık KKTC’ye geçtiğinin belirlendiğini yazan gazete, bahse konu polisin 27 Eylül 2022 tarihinde Ay.Demet geçiş noktasında aracında yapılan aramada KKTC’den Güney Kıbrıs’a 6 düzensiz göçmen geçirmeye çalıştığının tespit edildiğini belirtti.
Gazete, tutuklamanın geçen gün ise mahkeme kararıyla gerçekleştirildiğini ve Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’nin polis hakkında 3 gün tutukluluk emri verdiğini  yazdı.
Yapılan araştırmada, düzensiz göçmenlerin, Türkiye üzerinden Girne’ye geldiklerini, bahse konu polisin yardımıyla da Güney Kıbrıs’a geçme girişiminde bulunduklarını yazan gazete, polisin, insan ticareti yapan bir çeteye mensup olup olmadığının da araştırıldığını belirtti.
Habere göre, tutuklanan polisin, hakkındaki araştırma bitene kadar açığa alınması da bekleniyor.
 
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