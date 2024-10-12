Rum ordusundan savaş uçaklarıyla tatbikat

Rum ordusu, Yunan Hava Kuvvetleri’nden bir çift F-16 tipi savaş uçağının katılımıyla iki gün süren tatbikat yaptı. RMMO Komutanı, ülke topraklarını işgal eden düşmanı göğüslemeye hazırlık misyonuna bağlı olduğunu vurguladı

Rum Milli Muhafız Ordusu'nun (RMMO), “İris 2024” kod isimli tatbikatına Yunan Hava Kuvvetleri’nden bir çift F-16 tipi savaş uçağı ile “Samos” (Sisam) milislerinden bir grup da katıldı

Güney'de yayımlanan Politis ve Haravgi, 8-10 Ekim’de icra edilen İris 2024’ün son bölümü “Kalohoryo” (Vuda) atış alanında askeri personelin de katılımıyla fiilen icra edildi. Yunan F-16’ları tatbikatta, Vuda atış alanındaki hedeflere bombalama görevini yerine getirdi. Simos milis grubu ise Rum “1’inci Mekanize Piyade Taburu” milisleri ile gerçek şartlar altında karşı karşıya geldi.

RMMO’dan yapılan açıklamada, birliklerin birbiriyle koordineli hareket edebilme kabiliyetinin geliştirilmesi amaçlanan tatbikata, RMMO’nun bütün aktif personel ve imkanlarının katıldığı belirtildi. Hava operasyonları bölümünde hava savunma sisteminin Hava Komutanlığı tarafından aktifleştirildiği, Deniz Komutanlığı'nın ise deniz alanında savaş gemilerinden gelen asimetrik tehditlerin karşılanması, kıyı unsurları tarafından deniz yasaklama operasyonları ve su altı tahrip birlikleri tarafından özel operasyonlar icra edildiği kaydedildi. Açıklamada, Komando Komutanlığı tarafından özel havadan sızma operasyonları ve paraşütle atlama faaliyetleri de icra edildiği belirtildi.

RMMO Komutanı Korgeneral Yeorgios Cicikostas, RMMO’nun “ülke topraklarını işgal eden düşmanı göğüslemeye hazırlık misyonuna bağlı olduğunu ancak bunun paralelinde bölgesel savunma iş birliklerini de güçlendirdiğini” söyledi. Yeni silah sistemleri edinilmesi, eğitim, başka devletlerin silahlı kuvvetleri ile iş birliklerinin sürekli geliştirilmesi ve ortak eğitimleri ile RMMO’nun bir caydırıcı güç ve Rum Yönetiminin “askeri ve siyasi emellerini uygulaması için güçlü bir araç olduğunu” ekledi.

Cicikostas, 8 Ekim’de başlayan ve önceki gün tamamlanan “İris 2024”ün bir dizi tatbikat ve faaliyetin doruk noktası olduğu belirterek özellikle gece savaşlarına ağırlık verildiğini, bu çerçevede RMMO mensuplarının kabiliyetlerinin sınandığını söyledi. RMMO personelinin bu tatbikatta “çağdaş savaş alanının gereklerine cevap verme kabiliyetine sahip olduğunu gösterdiğini” belirtti.

Herhangi bir meydan okumaya personelle ve şu anda sahip olukları imkanlarla başa çıkabileceklerini gösterdiklerini anlatan Cicikostas, tatbikata katılanlara teşekkür ederken Yunanistan’dan Güney Kıbrıs’a giden ve RMMO’nun 1’inci Mekanize Piyade Taburu milisleriyle gerçek şartlar altında karşı karşıya gelen “THED Samu” (Sisam Milisleri) grubunu özellikle selamladı ve teşekkür etti.

Yorgos Cicikostas, İris 2024 tatbikatı paralelinde RMMO personelinin bir bölümünün Lübnan’dan sivil tahliyeleri çerçevesinde Rum hava ve deniz limanlarında, Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi’nde ve RMMO’da oluşturulan geçici konaklama noktalarında sivillerin kabulü ve ülkelerine gönderilmesi işlemlerine yardımcı olduğuna işaret etti. Rum polisinin hayati binaların güvenliğini artırdığını da söyleyen Cicikostas, “Orta Doğu bölgesinde ağırlaşan çatışmalar nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde dost ülkelere kolaylıklar sağlanmakta olduğunu sözlerine ekledi.



