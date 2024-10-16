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Rum Ombudsman, Gümrük Dairesi’ne Yeşil Hat Tüzüğü konusunda çağrı yaptı

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Rum Ombudsman ve İnsan Haklarının Korunması Komiseri Maria Stilianu-Lottidi, Yeşil Hat Tüzüğü’nün uygulanış şekli ve KKTC’den hangi ürünlerin geçişine izin verildiğiyle ilgili “bir an önce” kamuoyuna resmi açıklama yapması ve web sayfasını güncellemesi için Gümrük Dairesi’ne çağrıda bulundu.

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Rum Ombudsman, Gümrük Dairesi’ne Yeşil Hat Tüzüğü konusunda çağrı yaptı
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Politis gazetesi, Lottidi’nin Gümrük Dairesi’nin KKTC’den alınan akaryakıta geçiş kapılarında el koymasıyla ilgili şikayetler doğrultusunda hazırladığı raporda, tüzüğe göre akaryakıt ürünlerinin geçişinin yasak olduğunu; ancak Gümrük Dairesi’nin, bazı önkoşullar altında akaryakıt geçişine izin verildiğini ifade ettiğini ve bu ifadelerin birbiriyle çeliştiğini söylediğini yazdı.
Habere göre Lottidi, son bir yıl içinde kendisine, Rum gümrükçülerin az miktardaki akaryakıta bile el koyduğuna, hatta ceza kestiğine dair şikayetler geldiğini ve şikayetçilerin, basın-yayın organlarında 10 litreye kadar akaryakıt geçişine izin verildiğine dair haberler yer aldığını belirtiğini söyledi.
Lottidi, şikayetler üzerine yapılan araştırmalar çerçevesinde Gümrük Dairesi’nden konuyla ilgili yasal çerçeve üzerinden bilgilendirme yapmasının istendiğini ve yasalarla tüzükler çerçevesinde, gümrük personelinin bu gibi durumları nasıl idare edebileceği konusunda eğitilmesi için hangi tedbirlerin alındığını açıklamasının talep edildiğini belirtti.
Habere göre Lottidi, yasal çerçeveye göre geçiş kapılarından bazı önkoşullar çerçevesinde akaryakıt geçişine izin verildiğini ve buna göre, geçirilecek akaryakıtın ticari maksat taşımaması, toplam değerinin 260 euroyu aşmaması ve gerekli güvenlik tedbirleri alınmış bidonlar içerisinde olması gerektiğini kaydetti.
 
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