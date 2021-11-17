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Rum öğrenciler barikatlara yürüdü

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Rum öğrenciler, KKTC’nin ilanının 38’inci yıldönümünü kınamak için tüm bölgelerde yürüyüş eylemleri gerçekleştirdi

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Rum öğrenciler barikatlara yürüdü
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Rum gazeteleri, KKTC’nin ilanının kınanması nedeniyle önceki gün Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen eylemelere yer verdiler.
Alithia gazetesi Rum öğrencilerin, sloganlar konusunda anlaşamaması üzerine ayrı ayrı kınama etkinliği düzenlediklerini yazdı.


Habere göre “Rum Öğrenciler Birliği’ne bağlı az sayıdaki öğrenci, Baf Kapısı’ndan Ay. Kasianu/okullar bölesi) Orfea binası bitimindeki barikata doğru yürüyüş gerçekleştirdi. 
Prodevtiki öğrenci Hareketinin, Haspolat sınır kapısına doğru yürüdüğünü yazan gazete üçüncü bir etkinliğin ise Ledra Caddesi’de(Lokmacı Barikatı) gerçekleştirildiğini belirtti. 
Tüm bölgelerde de kınama etkinliklerinin yapıldığını belirten gazete, Frenarus amfi tiyatrosunda düzenlenen etkinlikte bir grup öğrenci arasında slogan tartışması yaşandığını, bir grubun “Kıbrıs Cumhuriyeti” bayrakları tutarak “Kıbrıs halkına aittir” sloganı attığını, başka bir grubun ise Yunan bayrakları tutarak “Kıbrıs Helendir ” diye bağırdığını yazdı.


Haravgi gazetesi öğrenciler tarafından yapılan kınama etkinliklerinde iki kesimli iki toplumlu federasyon ve barış içinde birlikte yaşama mesajlarının gönderildiğini yazdı.
Haravgi gazetesi bir başka haberinde AKEL Meclis Grup Sözcüsü Yorgos Lukaidis’in, önceki gün Orfea Barikatında (Mağusa kapısı bölgesi)  düzenlenen kınama etkinliğinde yaptığı konuşmaya yer verdi.  


Konuşmasında Kıbrıs sorunundan  söz eden Lukaidis, “ya Kıbrıs sorununu iki kesimli iki toplumlu federasyon zemininde çözeceğiz ya da bize bölünmüşlük kalacak” şeklinde açıklama yaparak KKTC’nin ilanını kınadı.
Lukadis açıklamasında AKEL’in Kıbrıslı Türklerle birlikte yeniden birleşmiş bir Kıbrıs için mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.   
Fileleftheros gazetesi, DİKO, EDEK, DİPA, Rum Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği’nin birer açıklama yaparak KKTC’nin ilanını kınadıklarını yazdı.
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