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Rum motosikletçiler eylem yapıyor

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Rum motosikletçiler eylem yapıyor
Derinya'da 1996'da yaşanan sınır delme olaylarında hayatını kaybeden Tasos İsak ve Solomos Solomu'yu Anma Insifatifi mensubu yaklaşık 50 Rum motosikletçi, sözde anma sürüşü ve sombolik sınır kapatma eylemleri çerçevesinde bugün saat 12:00 sıralarında, Metehan Sınır kapısında eylem gerçekleştirdi. Güvenlik nedeniyle geçişler kısa süreliğine durdurulmuştur. Motosikletçi sürücüler eylemlerine Ledra Palas Sınır kapısında devam etmek üzere Metehan Sınır kapısından ayrıldılar.
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