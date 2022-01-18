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Rum Meteoroloji Dairesi'nden sarı alarm

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Rum Meteoroloji Dairesi'nden sarı alarm
Rum Meteoroloji Dairesi, bugün öğlen saat 13.00’ten bu akşam saat 21.00’e kadar geçerli olmak üzere şiddetli rüzgar için sarı alarm yayımladı.
Habere göre, Rum Meteoroloji Dairesi, şiddetli yağış uyarısında da bulundu.
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