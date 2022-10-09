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Rum Merkezi Cezaevi'nde dönüşümlü uyku dönemi

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Rum Merkezi Cezaevi'nde dönüşümlü uyku dönemi
 Güney Kıbrıs'taki Merkezî Cezaevi’nin, kapasitesinin çok üzerinde nüfus barındırmak zorunda kaldığı, yatak olmadığından mahkûmların dönüşümlü uyumaya başladığı bildirildi.
Fileleftheros, “Cezaevi’nde Dönüşümlü Uyuyorlar” başlığıyla aktardığı haberinde, Cezaevi Müdürü Anna Aristotelus’u kaynak göstererek yalnız 424 yatak kapasitesi olan Merkezî Cezaevi’nde bugün 905 mahkûm barındırıldığını, bazı koğuşlarda mahkûmların uyuyacak yer bulmak için uyuyanların uyanmasını beklemek zorunda kaldığını yazdı.
 
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