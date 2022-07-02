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Rum Meclisi’nden PKK’ya destek

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Güney’de yaşayan Kürtler protesto yürüyüşü düzenledi.Göstericileri kabul eden Rum Meclis Genel Müdürü, meclisin desteğini ve dayanışmasını dile getirdi

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Rum Meclisi’nden PKK’ya destek
Güney Kıbrıs’ta yaşayan Kürtler önceki gün Lefkoşa’nın güneyinde protesto yürüyüşü düzenledi.
Güney’de yayımlanan Haravgi gazetesi, Kürtlerin örgütlü olduğu “Kürt Kültür Merkezi” üyelerinin, “Türkiye’nin Kürdistan’a karşı saldırıları ve PKK’nin NATO zirvesinde terör örgütü olarak nitelendirilmesini” protesto etmek amacıyla önceki gün yürüyüş yaptığını yazdı.
Habere göre, yürüyüş, 11.45’te İçişleri Bakanlığı önünden başlayarak 12.30’da Meclis önünde son buldu.
Göstericileri Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu adında kabul eden Meclis Genel Müdürü Tasula İeronomidi, göstericilerin taleplerine yönelik meclisin desteğini ve dayanışmasını dile getirdi.   
 
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