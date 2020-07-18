Rum Meclisi'nden Gaziler ve Erenköy geçitleri için karar

Rum Meclisi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i, Kıbrıs Türk tarafına Gaziler ve Erenköy geçitlerinin açılması konusunu dayatması çağrısı yaptığı bir karar onayladı.

Haravgi’nin haberine göre karar, 39 “evet”, 2 “hayır”, 2 de “çekimser” oy ile dün geçti.

Gaziler geçidinin açılmasının Kiracıköy sakinlerinin Eğlence’ye ulaşımlarını kolaylaştıracağı, Erenköy geçidinin açılmasının ise Poli Hirsofu ile Dillirga bölgesi sakinlerinin 1964’ten beri yaşadığı ulaşım meşakkatini ortadan kaldıracağı görüşü ortaya konulan kararda, “Erenköy ve Gaziler geçitlerinin açılması için kontrol noktası kurulmasına da gerek olmadığı” iddiasına yer verildi.