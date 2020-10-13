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Rum Meclis Başkanı Şilluris ve AKEL milletvekili Giovanni istifa etti

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Rum Meclis Başkanı Şilluris ve AKEL milletvekili Giovanni istifa etti
El Cezire televizyonunun, Güney Kıbrıs’ın yatırım karşılığı yabancı uyruklulara “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı verilmesi programı konusunda Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris ve AKEL Milletvekili Hristakis Ciovanis’in açıklamalarını gizli kamerayla çekim yaptığı programı yayınlamasının ardından Güney Kıbrıs’ta oluşan tepkiler, Meclis Başkanı Şilluris ve AKEL Milletvekili’nin istifasını getirdi.

Rum haber kaynakları, Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris'in Meclis Başkanlığı görevinden, AKEL Milletvekili Hristakis Ciovanis’in ise milletvekilliğinden, partinin merkez komite üyeliğinden ve diğer tüm birimlerinden istifa ettiğini açıkladığını aktardılar.
Şilluris ve Ciovanis açıklamalarında, yetkili birimlerinin konuyu şeffaflıkla araştırmasına imkan sağlamak adına istifa ettiklerini belirttiler.
Öte yandan aynı haberde görüntülenen Meclis Başkanı Dimitris Şilluris ise, yaşananlardan ötürü kamuoyundan özür diledi.
Şilluris, El Cezire’nin röportajını “kurgulanmış” şeklinde nitelendirirken, araştırmaların ilerleyebilmesi adına 19 Ekim 2020 Pazartesi gününden itibaren görevinden “uzak duracağını” araştırmaların tamamlanmasının ardından da kararını açıklayacağını belirtti.
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