Rum mallarıyla ilgili bir gözdağı daha

KKTC’de bir inşaat firmasından ev alan ve satın aldıkları evleri inşaat şirketine geri iade eden iki İsrail vatandaşı, Güney’e geçerken gözaltına alındı. İsrail vatandaşları Rum polisine inşaat şirketiyle ilgili şikayette bulunduktan sonra serbest bırakıldı

Kıbrıs’ın kuzeyinde yabancıların ev almasına bir süredir Güney Kıbrıs’ın gösterdiği tutum değişmedi.

Bir inşaat firmasından ev alan iki İsrail vatandaşı yaşanan tutuklamalar sonrası satın aldıkları evleri inşaat şirketine geri iade etti.

Satın aldıkları evleri geri iade ederek paralarını teslim aldıklarına dair belgelerini alan İsrail vatandaşı iki şahıs önceki gün Güney Kıbrıs’a geçerken tutuklandı.

Saatlerce Rum polisi tarafından sorgulanan İsrail uyruklu iki kişi evleri geri iade edip paralarını teslim ettiklerine dair belgeleri Rum polisine ibraz etti.

Gazetemizin güvenilir kaynaklardan edindiği bilgide, iki İsrail vatandaşına Rum polisinin şart koştuğu öğrenilirken, ilgili inşaat şirketi Döveç hakkında şikayetçi olmaları koşulu ile serbest bırakılacakları bilgisi verildi. İsrail vatandaşları Rum polisine inşaat şirketiyle ilgili şikayette bulunduktan sonra serbest kaldı.