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Rum mallarının satışını yapan iki Macar kadın hapiste davalarını bekleyecekler

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Rum mallarının satışını yapan iki Macar kadın hapiste davalarını bekleyecekler
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KKTC’deki Rum mallarının satışına karıştıkları gerekçesiyle Güney Kıbrıs’ta tutuklanan İlona Lesko ve Melinda Ladanyi isimli iki Macar asıllı kadının, aralık ayında görülecek davaya kadar Rum Merkezi Cezaevi’nde tutuklu kalacakları belirtildi.
Politis gazetesi iki Macar kadın hakkındaki davanın aralık ayında, Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüleceğini belirtti.
İki Macar kadının geçtiğimiz gün Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldığını anımsatan gazete, mahkemenin, iki kadının ağır cezadaki davaya kadar tutuklu kalıp kalmayacaklarına dair kararını ise dün açıkladığını yazdı.
Habere göre ağır cezadaki dava 12 Aralık’ta görülmeye başlanacak.
Gazete haberinde iki Macar kadının, Esentepe, Bahçeli ve Tatlısu’daki taşınmazların satışına aracılık etmekle suçlandıklarını yineledi.
 
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