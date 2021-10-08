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Rum Mahkemesi'nden Türkiye aleyhine karar

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Rum Mahkemesi'nden Türkiye aleyhine karar
Güney Kıbrıs'taki sözde Girne Kaza Mahkemesi mal kullanım hakkını kaybetmeleri nedeniyle Türkiye aleyhine açtıkları davada dört Kıbrıslı Rum’a 39 milyon avrodan fazla tazminat ödenmesi kararı verdi.
Buna göre, dört davalının avukatı Simos Aggelides tarafından basına yapılan açıklamaya göre, söz konusu mahkeme kararı her bir davalıya sırasıyla, yasal faizleriyle birlikte; 2.670.610, 16.660.428,  8.429.967 ve 11.525.958 avro ödenmesini öngörüyor.
Buna ek olarak, Mahkeme Türkiye’nin söz konusu taşınmazlara müdahalesine son vererek taşınmazları 30 gün içinde yasal sahiplerine iade etmesine hükmetti.
Habere göre mahkeme ayrıca Türkiye’nin 30 gün içince taşınmaz malları yasal sahiplerine geri iade etmesine de hükmetti.
Davacıların KKTC’deki “Taşınmaz Mal Komisyonu” ve “Yüksek İdare Mahkemesi’nin” kanuna aykırılığını ve geçersizliğini talep etmesi üzerine, mahkemenin değerlendirmesinin, “mevcut mahkemenin, kurulmasını ve işleve geçmesini karar veren Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarını bozma yetkisine sahip olmadığı” şeklinde olduğunu da ifade etti. 
Türkiye’nin dava sürecinde yer almadığı da belirtti. 
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