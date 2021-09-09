Rum kesiminden skandal genelge!

Rum Eğitim Bakanlığı, orta eğitim öğretmenlerinden, "Oxford Discover Futures 3 Workbook" isimli kitabı öğrencilere dağıtmadan önce Atatürk ile ilgili bölümün yer aldığı sayfayı yırtmaları yönünde talimat içeren genelge gönderdi



Rum Eğitim Bakanlığı, dün arka arkaya skandal iki karara imza attı.

Rum Eğitim Bakanlığı, öğretmenlere genelge yollayarak “Oxford Discover Futures 3, Workbook” isimli kitabı öğrencilere dağıtmadan önce, Atatürk’ün kahramanlığından söz eden 36’ncı sayfanın yırtılmasını istedi, ardından da bu kararını değişerek söz konusu kitabın tümden toplatılmasına karar verdi.

Rum Eğitim Bakanlığı, orta eğitim öğretmenlerine elektronik ortamda yolladığı genelgede “acil” vurgusu yaparak, lise 2. sınıf İngilizce çalışma kitabının, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Türkiye'nin Muhteşem Kahramanı" başlığı altında işlendiği 36'ncı sayfasının yırtılması talimatını verdi.

Rum Eğitim Bakanlığı bu talimattan sonra kitabın "uygunsuz" değerlendirilerek tümden toplatılmasına hükmedildiğini açıkladı.

Rum haber kaynakları, Rum Eğitim Bakanlığı'nın yazılı açıklama yaparak, Güney Kıbrıs'ta eğitim çevreleri ve kamuoyunda eleştirilere konu olan genelgeyi, “Oxford Discover Futures 3” isimli İngilizce kitabın Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili içerdiğinin "henüz önceki gün saptandığı" gerekçesi ile savundu.

Yazılı açıklamada "Atatürk ve Neo Türklerin adının Güney Kıbrıs dışında ABD, Fransa gibi birçok ülke tarafından "kınanan" sözde "Ermeni soykırımı" iddiaları dışında sözde "Pontus ve Asur soykırımı" iddiaları ve Kurtuluş savaşı ve İzmir'in Yunan işgalinden kurtarılmasını kast ederek "İzmir Rumlarına karşı "etnik temizlik suçları ile özdeşleştirildiği" iddia edildi.

2022'de "Küçükasya felaketi" diye nitelediği Kurtuluş Savaşı zaferinin ve Yunanların İzmir'den denize dökülüşünün 100'üncü yıl dönümü olağı da hatırlatılan açıklamada “dolayısıyla okul kitapları içerisinde Atatürk'ün kişiliği ve liderliğinin lanse edildiği ifadeler olmasının kabul edilemeyeceği" öne sürüldü.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün (dün) kamudan gelen yorumlara ve/veya bazı eleştirilere ve/veya yüzeysel enternasyonalizme bakılmaksızın, yarı işgal altındaki Kıbrıs'ta Türkiye'nin bölge halklarına karşı tarihi suçlarının ihmali veya dolaylı kabulünün yeri yoktur. Bu nedenlerle kitap tamamen uygunsuz ve kabul edilemez olarak değerlendiriliyor ve bir çözüm bulunana kadar toplatılıyor."

KİTAPTAKİ SAYFADA ATATÜRK İÇİN NE YAZIYORDU?

Söz konusu sayfada Mustafa Kemal Atatürk, "Türkiye'nin en büyük kahramanı" olarak anlatılıyor.

İlgili haberin çevirisi ise şöyle:

“Türkiye'nin en büyük lideri

Mustafa Kemal Atatürk, genç yaşlarında liderlik özelliği gösteriyor. Ardından askeri okula başladı ve orduya katıldı. Ülkesinde savaş başladığında o savaşta cesurdu ancak asla dikkatsiz değildi. Modern Türkiye'nin kuruluşuna yardım ettiğinde insanlar için liderdi. Yeni demokrasi yaratma konusunda özveriliydi.”

