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Rum kesimindeki yangında Güney'den sabotaj şüpesi

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Derinya’nın Rum kesimindeki geçiş kapısına yakın bölgede geçtiğimiz Cumartesi günü çıkan yangının, gündem yaratma veya saptırma maksadıyla Rumlar tarafından kasıtlı olarak çıkartıldığı düşünülüyor

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Rum kesimindeki yangında Güney'den sabotaj şüpesi
Rum basını, Derinya’nın Rum kesimindeki geçiş kapısına yakın bölgede geçtiğimiz Cumartesi günü çıkan yangının, ara bölgedeki tehlikeleri gündeme getirdiğini iddia etti.
Derinya Belediye Başkanı Andros Karayannis, yoğun yabani bitki örtüsü nedeniyle ara bölgedeki araziye erişilemediğini ve bölgede işaretlenmiş mayın tarlaları ve dikenli teller bulunmasından dolayı itfaiye ekiplerinin geçiş yapamadığını ileri sürdü.
Ancak Karayannis’in bu iddialarının asılsız olduğu ortaya çıktı.
Derinya bölgesindeki “Mağusa Kültür Merkezi (Mağusa Tiyatro Binası)” yakınlarında çıkan yangının genişleyerek ara bölgeye sirayet etmesi ile ilgili olarak Derinya Belediye Başkanı Andros Karayannis’in söz konusu açıklamalarının maksatlı olduğu anlaşıldı.
Andros Karayannis’in açıklamalarında yangında yoğun yabani bitki örtüsü nedeniyle ara bölgedeki araziye erişilemediği, bölgede işaretlenmiş mayın tarlaları ve dikenli teller bulunmasından dolayı GKRY İtfaiye ekiplerinin geçiş yapamadığı şeklinde aktarılarak farklı algılar yaratılmaya çalışıldığı dikkat çekti.
Yangının ilk çıktığı yerin Rum tarafında olduğu kesinlik kazanmış durumda. Yangının, gündem yaratma veya saptırma maksadıyla kasıtlı olarak Rumlar tarafından bizzat, bilerek ve isteyerek çıkartıldığı düşünülüyor.
Çıkan yangını söndürmek için bölgedeki Kıbrıslı Türklerin de yardım ettiği ortadayken, algı yaratmak maksadıyla çıkarılan bu yangın; 10 hektar alanın yanması, doğanın tahrip edilmesi ve birçok canlının da kaybı ile sonuçlandı.
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