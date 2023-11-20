Rum Hükûmeti, Kıbrıs Sorunu İçin Yeniden Müzakerelere Odaklanıyor

Selanik'te düzenlenen Kyriakos Matsis'in anma töreninde konuşan Rum Hükûmeti Sözcüsü Constantinos Letymbiotis, Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin hedeflerini açıkladı. Letymbiotis, hükûmetin BM kararları ve AB ilkelerini rehber alarak müzakerelerin kesildiği noktadan başlamayı amaçladığını belirtti. Ayrıca, AB'nin daha aktif katılımını talep ettiklerini ve siyasî eşitlik esasına dayalı iki bölgeli bir federasyon temelinde barışçıl bir çözüm için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. Konuşmasında, Kyriakos Matsis'in kişiliğine atıfla tarihî sorumluluğun devam etmesi gerektiğini vurgulayan Rum Hükûmeti Sözcüsü Letymbiotis, ülkenin birleşmesi hedefi doğrultusunda müzakerelerin kesildiği noktadan yeniden başlama kararlılıklarını da dile getirdi.