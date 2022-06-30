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Rum gemisine taciz iddiası

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Rum tarafının, EastMed’in sürdürülebilirliği için çevre araştırması yapmak üzere tuttuğu Nautical Geo isimli geminin Türkiye tarafından taciz edildiği iddia edildi

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Rum gemisine taciz iddiası
Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, Türkiye’nin, EastMed’in sürdürülebilirliği için çevre araştırması yapmak üzere tuttukları Nautical Geo isimli gemiyi “taciz ettiğini” ileri sürdü.
Kasulidis, Türkiye’nin yeni edindiği sondaj gemisinin Doğu Akdeniz’de kalacağına dair “toksik bir söylemde bulunduğunu” ileri sürerek şunları ekledi:
“Hazır olduğunda gelip, ya kendi kıta sahanlığı içerisinde olduğunu düşündüğü 4, 5 ve 6’ncı parsellerde ya da Eni ve Total’e lisansı verilen Kıbrıs’ın güneyindeki parsellerde sondaj yaparak tacizde bulunmasını bekliyoruz. Nautical Geo gemisinin araştırmalarının önemli bölümü, Türkiye’nin kendi kıta sahanlığının denizdeki uzantısı olarak talep ettiği denizde olduğundan tacizlere maruz kalıyor"
Kasulidis “Poseidon şirketinin EastMed boru hattı projesinin güzergahını, Türkiye’nin taciz menzilindeki bölgeleri bypass ederek Mısır ve Kıbrıs MEB’lerinin sınırı üzerinden geçip Girit’e ilerleyecek şekilde değiştirmek istediği söylendi, Kıbrıs hükümeti rıza göstermedi” ifadesini de kullandı.
 
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