Rum Enerji Bakanı Papanastasiu'dan açıklama

Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu,İsrail’den doğal gazın temin edilmesine yönelik güncel bir önerinin bulunmadığını ifade etti.

Haravgi gazetesine göre, Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu,

Güncel bir önerinin bulunmadığını ifade eden Papanastasiu, İsrail’den somut ve teferruatlı bir önerinin gelmesi halinde, bunun Güney Kıbrıs’taki konvansiyonel elektrik santrallerinin (AİK-PEC), bağlantı noktasındaki satış fiyatını da dahil etmesi gerektiğini vurguladı.

Papanastasiu, yeni önerileri incelemek için zamanın olmadığını ancak olursa da elbette ki bunun inceleneceğini söyledi.

Doğal gaz ithalatının, ülkedeki elektrik fiyatlarının düşürülmesinde oldukça önemli olduğunu söyleyen Papanastasiu, bunun hızlandırılması gerektiğini de yineledi.

Papanastasiu son olarak ise Rum Doğal Gaz Altyapıları Şirketi ETİFA’nın, en gerçekçi ve en kısa çözüm olarak Vasiliko’daki terminalin tamamlanması yönünde ilerlediğini ifade etti.