banner583
“Çocuk büyütmeyin insan yetiştirin”
“Çocuk büyütmeyin insan yetiştirin”
106 0
Keyifli saatlerin değişilmez adresi
Keyifli saatlerin değişilmez adresi
50 0
 
Türkiye, kritik virajda
Türkiye, kritik virajda
19 0
Dolandırıcılar yine iş başında
Dolandırıcılar yine iş başında
110 0
QR kodu almayan KKTC’ye gelemeyecek
QR kodu almayan KKTC’ye gelemeyecek
83 0
Dumlupınar’ın ikinci KTSYD Kupası mutluluğu
Dumlupınar’ın ikinci KTSYD Kupası mutluluğu
46 0
Hamitköy dayanışma gecesi, coşkulu geçti
Hamitköy dayanışma gecesi, coşkulu geçti
38 0
banner661

Rum Eğitim Bakanlığı'ndan faşizm kokan talep

banner476

banner666
Rum Eğitim Bakanlığı'ndan faşizm kokan talep

Rum Eğitim Bakanlığı, “Oxford Discover Futures 3, Workbook” isimli kitabı öğrencilere dağıtmadan önce, Atatürk’ün kahramanlığından söz eden 36’ncı sayfanın yırtılmasını istedi.

Bakanlığın, orta eğitim öğretmenlerine elektronik ortamda yolladığı genelgede “acil” vurgusu yaptığı kaydedildi.

Sigmalive’e göre öğretmenlere gönderilen genelgede “yırtılması” talimatı verilen sayfada “Türkiye’nin En Büyük Kahramanı”  başlığı altında Gazi Mustafa Kemal Atatürk konusu işleniyor.

Oxford Yayınları’ndan olup, İngilizce dersinde kullanılan kitapta yırtılması istenen bölümde “sanat dünyası kahramanları” olarak da “Frida Khalo” ve “Diego Rivera” yer alıyor.

Öğretmenler, sosyal medya grupları üzerinden, “yırtılması” talimatı verilen sayfanın Atatürk ile ilgili olduğu bilgisini paylaşırken, Rum Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (OELMEK) Başkanı Kostas Hacisavvas Sigmalive’e aracılığıyla Rum Eğitim Bakanından izahat istedi.

“Önümüzdeki günlerde Eğitim Bakanlığı’nda yapacağımız görüşmede, ilgili kararı gündeme getiren sebepler hakkında izahat isteyeceğiz” diyen Hacisavvas “Görüşmemiz, eğitimle ilgili başka ciddi konuları ele almak maksadıyla gerçekleşecek.  Meslektaşlarıma,  genelgeyle ilgili soruları ileteceğime dair söz verdim” ifadesini kullandı.

banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.