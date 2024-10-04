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Rum devlet yetkililerinin maaşları gündem oldu

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Rum devlet yetkililerinin maaşları gündem oldu
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Güney Kıbrıs’taki devlet yetkililerinin aldıkları net maaşlar bugünkü Rum basınında yer aldı.
Politis gazetesi, Rum Meclisi’ne sunulan 2025 yılı bütçesi çerçevesinde devlet yetkililerinin alacakları maaşlara yer verdi.
Devlet yetkililerinin son yıllarda aylık net maaşlarını 500 ile bin 400 euro artırdığını yazan gazete, Rum Yönetimi Başkanlığı maaşının, 2022 yılından 2025 yılına kadar bin 400 euro arttığına dikkat çekti.
Rum Yönetimi Başkanının 2022 yılında 7 bin 663 euro; 2023’te 8 bin 611 euro; 2024’te 8 bin 889 euro aldığını yazan gazete, 1 Ocak 2025 itibarıyla bunun 9 bin 50 euro olacağını belirtti.
Gazete, Meclis Başkanının 6 bin 287 euro olan 2022’deki maaşının, (2023’te 7 bin 10 euro; 2024’te 7 bin 231 euro) 2025’te 7 bin 359 euro olacağını yazdı.
Bakan, müsteşar veya hükümet sözcüsünün yine 1 Ocak 2025 itibarıyla 5 bin 981 euro; milletvekilleri ve dini temsilcilerin 5 bin 211 euro maaş alacağını yazan gazete, Başsavcı, Başsavcı yardımcısı, Anayasa mahkeme başkanın maaşının ise 9 bin 4 euro olacağını belirtti
 
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