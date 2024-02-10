Rum çiftçiler de sokağa döküldü

Avrupa Birliği (AB) tarafından, çiftçilerin üretim maliyetlerini arttırırken kârlarının azalmasına sebep olacak önlemlerin alınacağı gerekçesiyle AB genelinde düzenlenen protestolara önceki gün Rum çiftçiler de katıldı.

Rum çiftçilerin önceki gün Güney Lefkoşa’daki araçlı eylemler diyalogla sonuçlandı.

Fileleftheros, çiftçilerin 70 traktör, 20 çift kabin araç ve üç kamyonla gerçekleştirdikleri eylem sonrasında Rum hükümeti ve AB’ye iletilmek üzere muhtıra verdiklerini belirtti.

