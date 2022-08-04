Rum çevik kuvvetinden köylülere sert müdahale





Lefkoşa’ya (Rum kesimi) bağlı Mitsero bölgesi civarındaki 12 köyde sakin Rumlar, yaşam kalitelerini ve hayat şartlarını kötü etkileyeceği gerekçesiyle bölgelerine kurulmak istenen zift/asfalt tesisini engellemek isterken Rum polisinin sert müdahalesiyle karşılaştı.

Güney’de yayımlanan Haravgi ve diğer gazeteler tesisin kurulmasına karşı çıkan bölge sakinlerinin önceki gün özel şirkete ait buldozerin çalışmasını engellemeye çalıştı. Bölgeye gönderilen kalabalık polis çevik birliği eylemcilere sert müdahalede bulundu. Polis bir eylemciyi başına vurarak yaraladı, iki muhtarı da tutukladı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

“Köyler Eylemde İnisiyatifi” çatısı altında birleşen eylemciler Rum yönetiminin, özel şirketin tesis inşaatına başlamasını sağlamak maksadıyla bölgeye çok kalabalık bir Polis Çevik Gücü (MADD) göndermesini kınadı. Eylemciler, “Artık söz konusu olan demokrasi. Vatandaşın protesto hakkı var. Bu tür eylemlerle bizi susturamayacaklar” diyerek kararlılıklarını ortaya koydu.

Eylemcilere destek vermek üzere olay yerinde hazır bulunan AKEL ve Ekologlar temsilcileri, eylemcilerin taleplerine destek verdi, polisin protestoculara karşı şiddet kullanmasını kınadı. AKEL temsilcisi Hristos Hristofidis eylemcilerin Anastasiadis’le planlı görüşmesi varken Rum yönetiminin alelacele emrivaki yaratmaya çalıştığını söyledi.

Gazete, inisiyatifin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’ten görüşme randevusu istediklerini ve 25 veya 26 Ağustos’ta gerçekleşecek görüşmelerine kadar inşaat çalışmalarının durdurulmasını talep ettiğini haberine ekledi.

