Rum Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeta Emilianidu hayata tutunamadı

um Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeta Emilianidu’nun, geçirdiği beyin aortu anevrizması sonucu Atina’da tedavi gördüğü hastanede dün akşam 20.30 sıralarında hayatını kaybettiği haber verildi.

Rum gazeteleri Emilianidu’nun hayatını kaybetmesiyle ilgili habere ilk sayfalarından yer verirken, Emilianidu’nun ölümünün gerek Güney Kıbrıs siyasi dünyasında, gerekse toplumda büyük üzüntüye neden olduğu belirtildi.

68 yaşında olan Emilianidu’nun, 15 Mayıs tarihinde beyin aortu anevrizması geçirmesi ve durumunun çok ciddi olması üzerine ambulans uçakla Atina’daki “İgia” sağlık merkezine sevk edilerek ameliyata alındığını ve ameliyatın ardından düne kadar koma halinde olduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi Başkanlığının dün akşam bir açıklama yaparak, Emilianidu’nun ölüm haberini duyurduğunu belirtti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis de dün akşam Twitter’daki şahsi hesabından bir açıklama yaparak, Emilianidu’nun hayatını kaybetmesinden dolayı çok üzgün olduğunu ve Emilianidu’nun kaybının kendisini çok sarstığını ifade etti.

Gazete Emilianidu’nun 4 Nisan 2013 tarihinde Anastasiadis’in kurduğu ilk hükümette Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanı olarak atandığını ve bu görevini düne kadar sürdürdüğünü de ekledi.

Öte yandan Rum haber kaynakları, Rum Sağlık Bakanı Mihalis Hacıpandelas’ın, Emilianidu’nun naaşının Güney Kıbrıs’a getirilmesiyle ilgili prosedürleri halletmek için, bu sabah erken saatlerde Atina’ya gittiğini duyurdu.