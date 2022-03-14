Rum balıkçılar balık rezervi kalmadığından şikâyetçi

RMMO’nun Alaminyo ile Pervolia (Bahçalar) arasındaki bölgede atış talimleri yapmaya başladığından beri bölgedeki balık rezervinin dramatik şekilde azaldığından şikâyet eden “Profesyonel Balıkçılar Birliği” Başkanı Hristos Haralambus akaryakıt fiyatlarının da artmasıyla 100 civarındaki profesyonel balıkçının çok zor durumda kaldığına dikkat çekti

Limasol bölgesi balıkçıları, Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) denize uzun menzilli atışlar yapması nedeniyle bölgede balık rezervi kalmadığından şikâyetçi.

Fileleftheros’un haberine göre, RMMO’nun Alaminyo ile Pervolia (Bahçalar) arasındaki bölgede atış talimleri yapmaya başladığından beri bölgedeki balık rezervinin dramatik şekilde azaldığından şikâyet eden “Profesyonel Balıkçılar Birliği” Başkanı Hristos Haralambus akaryakıt fiyatlarının da artmasıyla 100 civarındaki profesyonel balıkçının çok zor durumda kaldığına dikkat çekti.

RMMO’nun atış talimleri yapmasına bir itirazları olmadığını ancak “her yerde atış yapılmaması gerektiği” görüşünü de ortaya koyan Haralambus, denizde balık kalmaması nedeniyle birçok balıkçının mesleği bıraktığını, geriye kalanların da bırakma düşüncesinde olduğunu belirterek “Bize para vermeyin, mesleğimizi yapmamıza olanak tanıyın” dedi.

Gazete konuyu Rum Savunma Bakanlığı’na sorduğuna işaret etti ve Bakanlık Basın Sözcüsü Hristos Pieris’in “söz konusu bölgede atış yapılabilmesi için bölgenin kullanılmasına olanak tanıyacak bütün prosedürlerin yerine getirildiğini ve atışların kış aylarında, kısa bir zaman aralığında yapılmakta olduğunu” söylediğini yazdı.