Rum Bakanlar Kurulu tam kapanmayı görüşüyor

Güney Kıbrıs’ta, korona virüsü tedavisi görenlerin sayısındaki artış yüzünden sağlık sisteminin çökmesi korkusu ve vakalarla ilgili son günlerde kontrol dışına çıkan durum ülke genelinde karantina uygulanmasını gündeme getirdi.

Rum Sağlık Bakanı Konstantinos İoannu’nun dün Bakanlar Kurulu’na, Paskalya dönemi ile okulların kapanmasının değerlendirilmesi için iki haftalık karantina önerdiğini yazan Alithia gazetesi, nihai kararların bugün toplanacak Rum Bakanlar Kurulu tarafından alınacağını kaydetti.

Öte yandan gazete, Rum kesiminde aşı sürecinin hızlandırılması için 30 yaş üzerindeki hak sahibi kişilere Astrazeneca aşılarının şahsi doktorları tarafından yapılacağını yazdı.

Haberde, geçen Çarşamba gününe kadar Rum kesiminde 224 bin 352 aşı yapıldığı, bunlardan 165 bin 558’inin birinci doz, 58 bin 794’ünün de ikinci doz aşını yaptıran kişiler olduğunu belirtti.

Öte yandan Güney Kıbrıs’ta son 24 saat içerisinde 68 yaşındaki bir kişinin daha hayatını kaybettiğini ve korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 296’ya yükseldiğini yazan gazete, dün tespit edilen 927 yeni vakayla birlikte toplam vaka sayısının 59 bin 792’ye ulaştığını kaydetti.

Gazete, toplam 296 kişinin tedavi altında olduğunu ve bunların 74’ünün durumunun ciddi olduğunu da belirtti. Durumu ciddi olan 74 kişinin 33’ünün ise entübe olduğu ifade edildi.

Fileleftheros ve diğer gazetelerde yer alan bir haberde ise, 2020 yılının Ekim ayından bu yana, Güney Kıbrıs’ta korona virüsünün tespit edilmesi için yapılan hızlı testlerin satın alınmasının maliyetinin 9 milyon 182 bin 590 Euro olduğu belirtildi.

Gazete, hızlı testlerin satın alınması için 12 ihaleye çıkıldığını ve 12 ihalenin 5 şirket arasında paylaşıldığını ekledi.