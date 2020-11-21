Rum avukat Ahilleas Dimitriadis'ten TMK'ya başvurun çağrısı

Ahilleas Dimitriadis Maraş kökenlilerin TMK’ya başvurması ve sadece iade ve kayıp kira bedellerini talep etmeleri gereğinde ısrar ediyor. TMK’ya başvurmanın KKTC’yi tanımak anlamına gelmediği görüşünü de ortaya koyan Dimitriadis “uluslararası hukuka göre devletler devletleri tanır, kişiler değil” dedi

Rum avukat Ahilleas Dimitriadis kapalı Maraş’taki malları için KKTC’de kurulu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından iç yargı imkânı olarak tanınan Taşınmaz Mal Komisyonu’na (TMK) başvuran Rum sayısının son günlerde artarak 335’e yükseldiğini açıkladı.

Alithia Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’nin kuruluş yıldönümünde kapalı Maraş’a gerçekleştirdiği ziyaretin TMK’ya başvuruları artırmış göründüğüne işaret ederek yakın zamana kadar 281 olduğuna işaret ettiği başvuruların son birkaç günde 54 arttığına dikkat çekti.

Gazeteye göre Ahilleas Dimitriadis Maraş kökenlilerin TMK’ya başvurması ve sadece iade ve kayıp kira bedellerini talep etmeleri gereğinde ısrar ediyor. TMK’ya başvurmanın KKTC’yi tanımak anlamına gelmediği görüşünü de ortaya koyan Dimitriadis “uluslararası hukuka göre devletler devletleri tanır, kişiler değil” dedi.

Dimitriadis AİHM tarafından iç yargı imkânı olarak tanınan TMK’ya başvuruların kitlesel değil bireysel yapılması gerektiğini söyledi ve sözde “Maraş Belediyesi”nin “Mağusa Ticaret ve Sanayi Odası” işbirliğinde güçlendirilmesi suretiyle Maraş kökenlilerin mülklerine geri dönüş taleplerine siyasi yön verilmesi gerektiğini de söyledi.

Gazete Rum yönetiminin ve çoğu siyasi partinin “kitlesel başvuruların ciddi tehlikelere gebe olduğu” gerekçesiyle TMK’ya başvuru yapılmasına karşı olduklarını hatırlattı, Rum Sözcü Kiriakos Kusios’un önceki gün yaptığı ilgili açıklamayı hatırlattı.