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Ronaldo, Rum şirketin ortağı oldu

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Ronaldo, Baf merkezli şirketin yeni futbol video oyunu UFL’e yatırım ortağı oldu

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Ronaldo, Rum şirketin ortağı oldu
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Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo’nun, Baf merkezli bir şirket tarafından üretilmekte olan, yeni futbol video-oyunu UFL'ye yatırımcı olduğu bildirildi.
Rum radyosu Ronaldo’nun, oyuncuya bedava sunulacak yeni futbol video-oyununun geliştirilmesi için kısa süre önce 40 milyon doların üzerinde yatırım yapmayı taahhüt eden yatırımcı grubu içerisinde yer aldığını duyurdu.
614 milyondan fazla takipçisiyle en popüler Instagram hesabına sahip olan ve çok sayıda futbol şampiyonluğu kazanan Ronaldo'nun, video oyununun şekillenmesine ve gelişmesine yardımcı olması ve sürükleyici futbol video oyunları için yeni bir standart getirmesi bekleniyor.
 
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