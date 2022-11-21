Romanya'da aranan şahıs Güney Kıbrıs'ta yakalandı

Baf polisinin, Romanya makamları tarafından cinayet zanlısı olarak aranan 47 yaşındaki bir erkek şahsı tespit ederek tutukladığı belirtildi.

Haravgi gazetesi bahse konu kişinin, Romanya’da işlenen bir cinayet ile ilgili olarak hapis cezasına çarptırıldığını yazdı.

Habere göre Baf polisi bir operasyon sonucunda, Avrupa tutuklama kararı çerçevesinde bahse konu Romanya asıllı kişiyi tutukladı.

Romanyalı zanlının, ülkesine iade edilme sürecinin başlaması amacıyla bugün Baf Kaza Mahkemesi’ne çıkarılması bekleniyor.

-Hastanede eşini dövdü

Alithia gazetesi, Nijerya asıllı bir erkek şahsın, dün Lefkoşa Rum Genel Hastanesi’nin acil servis bölümüne giderek olay çıkardığını, eşiyle kavga etmeye başladığını ardından ise herkesin gözü önünde eşini dövdüğünü yazdı.

Gazete o esnada hasta olarak bulunan bir polisin ise Nijeryalıyı sakinleştirmeye çalıştığını ancak yumruğundan kaçamadığını belirtti.

Habere göre olayın hemen ardından hastaneye gelen polis ekipleri, bahse konu kişiyi tutukladı.

