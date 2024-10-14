RMMO’nun silahlanmasında Fransa baskısı

Fransa’nın, Rum yönetiminin silah sistemlerini yenilediği bu dönemde RMMO envanterindeki güçlü varlığını korumaya ve 250 milyon Euro bütçeli yeni tank siparişinin Alman silah sanayiine kaptırmamaya çalıştığı bildirildi

Güney’de yayımlanan haftalık Kathimerini “Milli Muhafız Ordusu (RMMO) Silahlanmasına Fransız Baskıları” başlıklı haberinde ABD’nin silah ambargosu uyguladığı zamanlarda Güney Kıbrıs’a silah satan birkaç ülkeden biri olan Fransa’nın, Rum yönetiminin silah sistemlerini yenilemekte olduğu bu dönemde RMMO envanterindeki “güçlü varlığını kararlılıkla korumaya ve pastadan pay almaya kararlılıkla çalıştığını” yazdı.

Habere göre Fransa, halen RMMO envanterine giren saldırı helikopterleri için Rum yönetimi ile sözleşme yaptıktan hemen sonra, Rus yapımı T80U’lardan oluşan tank filosunu yenileme prosedürüne, RMMO kurmaylığında güçlü destekçileri bulunan Alman Leopard tanklarının ciddi rakibi olarak girdi.

Fransızlar, Almanya karşısında avantaj sağlamak için RMMO silah deposunu, Fransız yapımı başka silah sistemleriyle güçlendirme teşvikini kullanıyor. Fransız hükümeti Rum yönetimine, 90’lı yıllarda alınan ilk parti Mistral hava savunma sistemini (operasyonel döngüsünü tamamladığı için şu anda sadece tatbikat maksatlı kullanılıyor ve RMMO’nun elinde 150-170 adet kaldı) daha yeni tipi ile değiştirmeyi resmen teklif etti. RMMO’nun envanterindeki kullanım ömrünü tamamlamış Mistral sistemini alıp Ukrayna’ya vermek isteyen Fransa bu teklifi 2023 yazından önce sundu. Fransızlar, anlaşmaya varılması halinde masaya, yeni tip Mistraller ya da Fransız yapımı diğer silah sistemlerinde Rum yönetimine indirim kartını da koydu. Fransa’nın bu önerisi konusunda henüz nihai karar alınmadığı ancak ret de edilmediği haber verildi.

Edindiği bilgilere dayanarak Fransızların, yaklaşık 250 milyon euro bütçeli yeni tank siparişinin Alman silah sanayiine kaptırmamak için bu konuda da baskıcı şekilde ısrar ettiğini yazan gazete, Fransızların RMMO’ya devlet şirketi Nexter Systems tarafından üretilen 55 tonluk Leclerc (MBT) paletli tankları teklif ettiğini ancak mevcut bilgilerde, teklif edilen tankların yeni mi yoksa ikinci el mi olduğunun net olmadığını yazdı.

Gazete, RMMO’nun 2013-2022 döneminde Fransa’dan 310 milyon euro değerinde (227,6 milyon euroluk bölümü 2019’da) silah sistemi satın aldığını yazdı. Habere göre geçen 10 yıla kadar RMMO’nun elindeki en üst Fransız silah sistemleri Mistral hava savunma sistemi ile Exocet kıyı savunma sistemiydi. 2020’de Mistral III’lerin alımı tamamlandı, yapılan yükseltmeden sonra operasyonel döngüsünü 2023’te tamamlayan Exocet’ler de aynı yolu izledi.

Fransız yayını “La Tribune”, Güney Kıbrıs ile Mistral hava savunma sistemi (ve kıyı savunma sistemi Exocet mermisi) satın alımı için sözleşme imzalandığını yazdı. Mistraller için 150 milyon ödendi. RMMO’ya, Fransa’nın da iştirak ettiği Avrupa ortaklığı olan MBDA tarafından üretilen beşinci nesil Akeron MP tanksavar füze sistemi de satın alındı. Sistem 12 taktik (hafif zırhlı) Sherpa, tank destroyer konfigürasyonuna sahip olacak ve tanksavar füze donanımlı Fransız Arquus araçtan oluşuyor.





RMMO envanterindeki Fransız silah sistemleri şu şekilde:

RAC 112 APILAS ve 155’lik MILAN III. TOMP VAB VCAC üzerine monteli 150mm HOT-2 soket sistemi.

AMX 30B2-VAB (dört tip) tank.

AMX-30D Zırhlı Çekici Araçlar.

155’lik MkF3 Oto-Mobil top.

155’lik TRF1 çekili top.

Ağır havan topu Mo-120-RT120mm.

Airbus H145,

Gazelle SA-342L saldırı helikopterleri.

35 metrelik Esterel (salamis isimli) devriye teknesi.”