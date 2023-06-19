banner913
banner932
Marmara ve DAÜ avantajlı
Marmara ve DAÜ avantajlı
9 0
“Sanat İyileştirir”, resim sergisi büyüledi
“Sanat İyileştirir”, resim sergisi büyüledi
26 0
 
11 0
Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun iki oyunu prömiyer yapacak
Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun iki oyunu prömiyer yapacak
10 0
“Bölgesel işbirliği geliştirilmeli”
“Bölgesel işbirliği geliştirilmeli”
12 0
Bedelli askerlik yoklaması 3 Temmuz’da yapılacak
Bedelli askerlik yoklaması 3 Temmuz’da yapılacak
24 0
Amcaoğlu’ndan vefa örneği
Amcaoğlu’ndan vefa örneği
51 0
banner915

“RMMO’nun mücadele kabiliyeti teyit edildi”

banner953

Rum Ordusu'nun geniş ölçekli tatbikatı tamamlandı. RMMO Komutanı, Korgeneral Zervakis, tatbikatın sonuçlarının RMMO’nun sahip olduğu yüksek seviyedeki mücadele kabiliyetini teyit ettiğini vurguladı

banner825
“RMMO’nun mücadele kabiliyeti teyit edildi”
banner931
Rum Milli Muhafız Ordusu'nun (RMMO) “Nikitis-Dimitra 2023” kod adlı geniş ölçekli tatbikatının geçtiğimiz gün tamamlandığı haber verildi.
Tatbikatın Rum Yönetiminin kara, deniz ve hava sahasında icra edildiğini yazan Alithia gazetesi, RMMO’dan yapılan açıklamaya dayanarak, tatbikata RMMO kurmaylığı, komutanlıklar ve düzenli birimlerden personel ile araçların katıldığını kaydetti.
Seferiler ve ulusal muhafızların da tatbikatın bazı aşamalarına planlı veya acil bir şekilde çağrıldıklarını yazan gazete, tatbikata ayrıca savunma ve güvenlikle ilgili devlet kurumları ve hizmetlerinin de katıldığını belirtti.
Tatbikatın amaçları arasında, personelin karar alma prosedürleri konusunda eğitilmesi, bu kararların gerginlik, kriz ve operasyon dönemlerinde talimat ve emirlere dönüştürülmesi, RMMO birimlerinin operasyonel senaryolar konusunda alıştırma yapması, beklenmedik şeylerin göğüslenmesi, operasyonel araçların değerlendirilmesi, yönetim sistemi ve askere çağrılma sisteminin değerlendirilmesi yanı sıra, planların hayata geçirilmesi ve denenmesinin bulunduğu da ifade edildi.
Gazeteye göre, RMMO Komutanı, Korgeneral Dimokritos Zervakis, personelin tümünü kutladığı açıklamasında, tatbikatın sonuçlarının, planlama bütünlüğü, detaylı ön hazırlık, tatbikatın doğru ve etkin bir şekilde icra edilmesi, aynı zamanda RMMO birimlerinin sahip olduğu yüksek seviyedeki mücadele kabiliyetini teyit ettiğini söyledi.
Zervakis, bunların, RMMO’nun operasyonel anlamda hazırlığının artırılmasına katkıda bulunan unsurlar olduğunu sözlerine ekledi.
banner952
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.