“RMMO’nun mücadele kabiliyeti teyit edildi”

Rum Ordusu'nun geniş ölçekli tatbikatı tamamlandı. RMMO Komutanı, Korgeneral Zervakis, tatbikatın sonuçlarının RMMO’nun sahip olduğu yüksek seviyedeki mücadele kabiliyetini teyit ettiğini vurguladı

Rum Milli Muhafız Ordusu'nun (RMMO) “Nikitis-Dimitra 2023” kod adlı geniş ölçekli tatbikatının geçtiğimiz gün tamamlandığı haber verildi.Tatbikatın Rum Yönetiminin kara, deniz ve hava sahasında icra edildiğini yazan Alithia gazetesi, RMMO’dan yapılan açıklamaya dayanarak, tatbikata RMMO kurmaylığı, komutanlıklar ve düzenli birimlerden personel ile araçların katıldığını kaydetti.Seferiler ve ulusal muhafızların da tatbikatın bazı aşamalarına planlı veya acil bir şekilde çağrıldıklarını yazan gazete, tatbikata ayrıca savunma ve güvenlikle ilgili devlet kurumları ve hizmetlerinin de katıldığını belirtti.Tatbikatın amaçları arasında, personelin karar alma prosedürleri konusunda eğitilmesi, bu kararların gerginlik, kriz ve operasyon dönemlerinde talimat ve emirlere dönüştürülmesi, RMMO birimlerinin operasyonel senaryolar konusunda alıştırma yapması, beklenmedik şeylerin göğüslenmesi, operasyonel araçların değerlendirilmesi, yönetim sistemi ve askere çağrılma sisteminin değerlendirilmesi yanı sıra, planların hayata geçirilmesi ve denenmesinin bulunduğu da ifade edildi.Gazeteye göre, RMMO Komutanı, Korgeneral Dimokritos Zervakis, personelin tümünü kutladığı açıklamasında, tatbikatın sonuçlarının, planlama bütünlüğü, detaylı ön hazırlık, tatbikatın doğru ve etkin bir şekilde icra edilmesi, aynı zamanda RMMO birimlerinin sahip olduğu yüksek seviyedeki mücadele kabiliyetini teyit ettiğini söyledi.Zervakis, bunların, RMMO’nun operasyonel anlamda hazırlığının artırılmasına katkıda bulunan unsurlar olduğunu sözlerine ekledi.