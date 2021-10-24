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RMMO'ya kara/arazi operasyon sistemi kurulacak

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RMMO'ya kara/arazi operasyon sistemi kurulacak
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 Rum yönetiminin çok yakında, Yeşil Hat’tın tamamından ve Beşparmak dağı eteklerine kadar olan bölgeden gece/gündüz görüntü ve ses alabilecek kamera, sensör, insansız hava aracı ve radarlardan oluşan bir kara/arazi operasyon sistemi kuracağı iddia edildi.

Haftalık Simerini “Yeşil Hat’ta Kameralar Yakında” başlığıyla manşete çektiği haberde, prosedürün neredeyse tamamlandığı ve ilgili İsrail şirketi ile anlaşma imzalanmasının beklendiğini, karasal gözetim sisteminin bir buçuk-iki yılda tam operasyonel kabiliyete ulaşabileceğini yazdı.

Habere göre yaklaşık 25-27 milyon Euro’ya mal olacak sistemin Etkin uygulanabilmesi için gereği halinde yerleşik acil müdahale birimleri kurulmasının şart olduğu belirtilen sistemin Rum Milli Muhafız Ordusu’na (RMMO) Yeşil Hat’ta ve Beşparmak dağı eteklerine kadar uzanan derinlikte tam görüntü ve ses sağlayacağına da dikkat çekildi.

Haberdeki iddialara göre, Yeşil Hat’tın tamamı ve KKTC’den görüntü ve ses alabilecek kara/arazi operasyon sistemi gece/gündüz görüntü alabilen HD kameralar, sensör ve gerek denizden gerek havadan yüzde 95-yüzde 100 görüntü sağlayan radarları içeriyor, insansız hava araçları ile kombine çalışıyor. Sistemin insanlar, tanklar, araçlar vb her tür bilgi toplayıp, operasyon merkezi tarafından işlenebilecek şekilde hızla kaydedebileceği belirtildi.

RMMO’nun, Rum yönetiminin karasularını ve sözde “MEB’i”ni denetlemek için Fransa’dan yeni modern bir radar sipariş ettiğini de hatırlatan gazete kurulması beklenen kamera, yani kara/arazi operasyon sisteminin birinci adım olduğunu, ikinci adımın ise gelecekte İsrail’den hava savunma sistemi satın alma niyeti olduğunu kaydetti.

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