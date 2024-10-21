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RMMO özel kuvvetleri ve açık deniz karakol gemisiyle “MEDUSA 13/2024”e katıldı

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Güney Kıbrıs’ın 11-20 Ekim tarihlerinde Girit deniz bölgesinde hava deniz unsurları ve özel harekat birimlerinin katılımıyla gerçekleştirilen “Medusa 13/2024” kod isimli çok uluslu hava deniz tatbikatına katıldığı bildirildi.

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RMMO özel kuvvetleri ve açık deniz karakol gemisiyle “MEDUSA 13/2024”e katıldı
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Alithia’nın haberine göre Mısır, Fransa, Suudi Arabistan ve Yunanistan’ın da yer aldığı tatbikata Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) “Yoannidis” isimli açık deniz karakol gemisi ve özel harekat timi ile iştirak etti.
Final aşaması 19 Ekim’de icra edilen tatbikatı RMMO Komutanı Korgeneral Yorgos Cicikostas, Yunan Genelkurmay Başkanı General Dimitrios Hupis, Mısır Silahlı Kuvvetler Komutanlığı Komutanı Ahmed Fathy İbrahim Khalifa, Fransa Donanması Akdeniz Kuvvetleri (CECMED) Komutanı Christopher Lukas ve Suudi Arabistan Krallığı Batı Filosu Komutanı Mansour Alijuaid Yunanistan’a ait “Kunturiotis” isimli firkateynden izledi.
Tatbikat çerçevesinde gözetim, koordineli çıkartma faaliyeti, savaş uçakları ve saldırı helikopterlerinden yapılan sanal atışlar gerçekleştirildi.
 
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