RMMO'da yeni tedbirler

Rum Savunma Bakanı Palmas, İsrail-Hizbullah çatışmasının şiddetlenmesi ihtimaline karşı RMMO’nun tedbirler aldığını açıkladı

Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas yaptığı açıklamada, “Kıbrıs kendini koruyabilecek ve savunabilecek durumdadır.” şeklinde konuştu.

Palmas, İsrail-Hizbullah çatışmasının şiddetlenmesi ihtimaline karşı Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) tedbirler aldığını da doğruladı.

Öte yandan Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Lübnan’da yaşanan gerginlik sebebiyle üçüncü ülke vatandaşlarının Lübnan’dan ayrılmaları olasılığına hazır olduklarını ifade etti.

Kombos, Güney Kıbrıs’ın tıpkı Sudan ve İsrail’de yaşanan gelişmelerde olduğu gibi Lübnan konusunda da “Estia” planı çerçevesinde hazırlıklarını gerçekleştirdiğini belirterek; “Gerek kalmamasını umut ediyoruz ama gerekmesi halinde bir güvenlik köprüsü görevi görmeyi sürdüreceğiz.” şeklinde konuştu.

