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RMMO'da kadın askerler negatif ayrımcılığa maruz kalıyor

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Güne Kıbrıs'ta daha önce de gündeme gelen ve erkek askerlerin kadrolanma, kademe ilerlemesi ve diğer özlük haklarından kadın askerlere göre daha fazla faydalandığını ve kadın askerlerin, yıllarca hizmet etmelerine rağmen yerinde saydığı

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RMMO'da kadın askerler negatif ayrımcılığa maruz kalıyor
Rum Milli Muhafız Ordusu’ndaki (RMMO) kadın askerlerin, cinsiyetleri nedeniyle negatif ayrımcılığa maruz kaldıkları bildirildi.
Politis gazetesi, daha önce de gündeme gelen bu konunun hala çözülemediğini; erkek askerlerin kadrolanma, kademe ilerlemesi ve diğer özlük haklarından kadın askerlere göre daha fazla faydalandığını ve kadın askerlerin, yıllarca hizmet etmelerine rağmen yerinde saydığını yazdı.
Gazete, Ombudsman Maria Stilianu-Lottidi’nin Savunma Bakanlığı’na konuyla ilgili çözüm önerisi sunduğunu, ancak bakanlığın soruna çözüm olarak, kadın askerlere 70 Euro’luk maaş artışı önerisi yaptığını kaydetti.
Kadın askerlerin, bakanlığın bu önerisini reddettiğini ve aleyhlerinde olan haksızlıkların çözümü için daha esaslı tedbirler alınmasını talep ettiğini belirten gazete, kadın askerlerin avukatı olan Yorgos Karapatakis’in, Hükümet kadın askerlere cinsiyetleri nedeniyle yaptığı negatif ayrımcılığı kaldırana kadar eylemlerini sürdüreceklerini söylediğini yazdı.
Gazete, bakanlığın kadın askerlere terfi vermek yerine, aynı barem içerisinde kalmak kaydıyla daha üst kademeden maaş çekmeleri önerisinde bulunduğunu ve bunun da 5, 6 ve 7’inci baremde bulunan kadın askerler için geçerli olacağını belirttiğini; 8’inci baremdeki kadın askerler içinse hiçbir öneride bulunmadığını ve bu baremde görev yapan kadın askerlerin, herhangi bir ayrımcılığa maruz kalmadıklarını savunduğunu kaydetti.
 
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