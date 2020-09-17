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Ressam okul müdürüne eserlerinden dolayı soruşturma

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Güney Kıbrıs’ta lise müdürü görevini yürüten Yorgos Gavriil isimli sanatçının, Kıbrıs’la ilgili tarihi ve dini kişilikleri resmettiği eserlerini kendi sosyal medya sayfasından yayınlamasının ardından büyük tepki aldığını, Rum Eğitim Bakanlığı’nın Gavriil hakkında soruşturma başlattığı kaydedildi

Ressam okul müdürüne eserlerinden dolayı soruşturma

 Güney Kıbrıs’ta bir okulda müdürlük görevini yürüten ve aynı zamanda da sanatçı kimliğine sahip Yorgos Gavriil, Kıbrıs tarihinden ve günümüzden tanınmış kişiler ile dini temaları ilişkilendirdiği resimleri sebebiyle “infial yarattı”.

Alithia ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta lise müdürü görevini yürüten Yorgos Gavriil isimli sanatçının, Kıbrıs’la ilgili tarihi ve dini kişilikleri resmettiği eserlerini kendi sosyal medya sayfasından yayınlamasının ardından büyük tepki aldığını, Rum Eğitim Bakanlığı’nın Gavriil hakkında soruşturma başlattığını yazdılar.

Gavriil’in, Hz. İsa’yı “Omonya” futbol takımının bir taraftarı ve motosiklet sürerken gösterdiği resimlerinin yanı sıra, Başbiskopos Hrisostomos ve Grivas’a da yer verdiği bazı resimleri Rum kamuoyunun “büyük tepkisiyle” karşılaştı.

Habere göre, Eğitim Bakanlığı, eserleri, kutsal değerlere saldırı niteliği taşıdığı iddiasıyla sanatçı hakkında soruşturma açarken, Gavriil ise yaptığı açıklamada, eserlerinin sanat eseri olduklarını ve sanatın sınırlarının olmadığını söyledi.

DİSİ ve ELAM partileri de yaptıkları açıklamalarda, ifade özgürlüğü ve sanatın kutsal değerlere saldıramayacağı iddialarında bulunarak, Gavriil’i eleştirdiler.

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