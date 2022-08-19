Purnara’da Suriyelilerle, Nijeryalılar kavga etti

Rum yönetiminin düzensiz mültecileri yerleştirdiği Purnara mülteci kampında önceki gece yaralanma ve maddi hasarla sonuçlanan “taş savaşı” yaşandı.

Fileleftheros’un haberine göre önceki sabah Suriyeliler ile Nijeryalılar arasında çıkan ve bir Nijeryalının yaralanmasıyla sonuçlanan kavga, gece “taş savaşına” dönüştü.

Bir grup Nijeryalı ile Suriyeliler arasında önce kamp içinde başlayan kavga daha sonra kamp dışında da devam etti. Polis kavgaya, göz yaşartıcı gaz kullanarak iki kez müdahale etmek zorunda kaldı.

Tarafların birbirlerine taşlarla saldırdığı kavgada 5 mülteci, iki polis ve iki güvenlik görevlisi yaralandı. Atılan taşlardan iki polis aracı ile polis ve güvenlik mensuplarına ait 5 özel aracın ön camı hasar gördü. Olay sonrasında polis kamp içinde ve dışında güvenlik önlemlerini artırdı.

