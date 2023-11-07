banner913
banner932
Kuzey Kıbrıs, İngiltere’de tanıtılıyor
Kuzey Kıbrıs, İngiltere’de tanıtılıyor
16 0
Pile’de yine gerginlik
Pile’de yine gerginlik
147 0
 
Girne Belediyesi’nin 2-4 yaş çocuklara yönelik sanat ve oyun atölyesi başladı
Girne Belediyesi’nin 2-4 yaş çocuklara yönelik sanat ve oyun atölyesi başladı
20 0
Başbakan Üstel Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları ödül törenine katıldı
Başbakan Üstel Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları ödül törenine katıldı
13 0
Kuzey Afrika’dan toz geldi....Tozlu hava perşembeye kadar etkili olacak
Kuzey Afrika’dan toz geldi....Tozlu hava perşembeye kadar etkili olacak
21 0
Blinken'dan Kıbrıs’a sürpriz ziyaret
Blinken'dan Kıbrıs’a sürpriz ziyaret
13 0
YDÜ, Batı Nil Virüsü için “PCR Tanı Kiti” geliştirdi
YDÜ, Batı Nil Virüsü için “PCR Tanı Kiti” geliştirdi
18 0
banner964

Purnara mülteci kampı yine karıştı

banner476

banner974
Purnara mülteci kampı yine karıştı
banner971
Koçinotrimitya’daki Purnara mülteci kampında dün akşamüzeri mülteci grupları arasında ciddi olaylar çıktığı ve olaylar sonucunda maddi hasar yanı sıra küçük yaralanmalar da meydana geldiği haber verildi.
Önemsiz bir sebepten dolayı çıkan ve yaklaşık 50 civarında Afrikalı ve Suriyeli mültecinin karıştığı olaylara Rum polisine bağlı Çevik Kuvvetin göz yaşartıcı gaz sıkarak müdahale ettiğini yazan Fileleftheros gazetesi, mültecilerle ilgili bir toplantıya katılmak üzere Madrit’te bulunan Rum İçişleri Bakanı Konstantinos İoannu’nun direktifiyle, olaylara karışan ve tutuklanan kişilerin sınır dışı edileceğini ekledi.
 
banner979
banner982
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.