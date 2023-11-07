Purnara mülteci kampı yine karıştı

Koçinotrimitya’daki Purnara mülteci kampında dün akşamüzeri mülteci grupları arasında ciddi olaylar çıktığı ve olaylar sonucunda maddi hasar yanı sıra küçük yaralanmalar da meydana geldiği haber verildi.

Önemsiz bir sebepten dolayı çıkan ve yaklaşık 50 civarında Afrikalı ve Suriyeli mültecinin karıştığı olaylara Rum polisine bağlı Çevik Kuvvetin göz yaşartıcı gaz sıkarak müdahale ettiğini yazan Fileleftheros gazetesi, mültecilerle ilgili bir toplantıya katılmak üzere Madrit’te bulunan Rum İçişleri Bakanı Konstantinos İoannu’nun direktifiyle, olaylara karışan ve tutuklanan kişilerin sınır dışı edileceğini ekledi.

