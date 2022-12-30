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Protopapas, adaylıktan çekildi

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Protopapas, adaylıktan çekildi
Güney Kıbrıs’ta Şubat ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde daha önce aday olduğunu duyuran Hristodulos Protopapas adaylıktan çekildi.
Hristodulos Protopapas, “Politis” radyo kanalına yaptığı açıklamada, seçilme olasılığının düşük olması nedeniyle adaylıktan çekildiğini belirttiğini yazdı.
Protopapas, siyasetten çekilmediğini dile getirirken yeni bir siyasi hareket için hazırlık yaptığını da ifade etti.
 
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